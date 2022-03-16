Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на лечение Андрея Шаркова

У мальчика - стеноз гортани

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство.

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают сбор средств на лечение десятилетнего Андрея Шаркова. Его историю мы рассказывали накануне.

За прошедшие сутки удалось собрать больше половины необходимой суммы. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог. Но требуется ещё чуть свыше миллиона рублей. У Андрея - стеноз гортани. С пяти месяцев он живёт с трахеостомой - это искусственный дыхательный путь через трубку в горле. У мальчика редкая генетическая особенность - образуются келоидные рубцы, которые полностью заполняют просвет для дыхания.

Вот уже пять лет Андрей лечится в израильской клинике, которая специализируются на подобных патологиях. Сейчас остался последний этап, после которого мальчик наконец сможет дышать самостоятельно. Но стоит лечение очень дорого.

Мы продолжаем помогать Андрею все вместе. Для этого достаточно отправить смс на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Андрея Шаркова, программа 1385

Видео: репортаж о сборе средств на лечение Андрея Шаркова

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