Кошка из Иркутского зоопарка спасла крошечных сурикатов

Вместе с родными котятами она выкармливает приемных малышей

Трогательная история из Иркутского зоопарка. Там добросердечная кошка спасла от гибели крошечных сурикатов. Она решила, что чужих детей не бывает, - и вместе с родными котятами выкармливает приемных малышей.

Для кошки Пумы разницы между собственными котятами и детёнышами суриката – никакой. Да и отличить одних от других получится не с первой попытки. Африканская мама из контактного зоопарка Иркутска отказалась от детёнышей. В итоге из 5 в живых остались только двое. А вот материнский инстинкт Пумы, которая недавно окотилась, не подвёл.

"Да она вообще не заметила, знаете. 4 котёнка, а где 4, там и 6. Так что вообще разницы нет. Как будто это её дети, она их даже по звуку не отличает. То есть, они же гавкают, а не мяукают", - сказала Ирина Коробейникова, сотрудник контактного зоопарка.

Сначала маленьких сурикатов кормили молоком из пипетки, опасаясь надолго оставлять их с кошкой и котятами, но страхи оказались напрасными – Пума не просто не возражала против потомков африканских хищников, но и возмущалась, когда их не оказывалось рядом.

В мире животных лишение родительских прав не предусмотрено, и безответственной маме-сурикату ничего не грозит, кроме чувства стыда – при виде объектива видеокамеры она спешит поскорее спрятаться.

Инстинкты у животных в неволе начинают давать сбои, и, как результат, получаются вот такие межвидовые ясли. Кошкин детдом – не уникальный случай даже в масштабах этого, отдельно взятого зверинца. Вот морская свинка, которая выкормила и подняла на лапки двух крольчат.

Правда, как только крольчата подросли, их вернули биологической матери, и сейчас они живут вместе. Но морская свинка вспоминает их с теплотой, хотя и с трудом.

Здесь даже рыси с удовольствием начинают вылизывать домашних котов, принимая их за своих детёнышей. Что же касается маленьких сурикатов, то они понежатся в кошачьих объятиях ещё, как минимум, два месяца.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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