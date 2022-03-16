В Думе предложили кабмину зафиксировать цены на продукты и подгузники

В перечне также значится бензин и стройматериалы

В правительство направлен законопроект о государственном регулировании цен на ряд товаров. Об этом в среду, 16 марта, рассказал председатель думского комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

Парламентарий уточнил, что в случае принятия законопроекта кабмин сможет в период действия санкций устанавливать предельные отпускные цены производителей на социально значимые и иные товары. В этот перечень включены продукты питания, детское питание, детские товары, бензин, дизельное топливо, строительные материалы, металлы и металлоконструкции, минеральные удобрения, запасные части и сельскохозяйственная техника, бытовая химия, зоотовары и другие товары.

Законопроект также предполагает наделение правительства правом регулировать оптовые или розничные торговые надбавки, рассказал депутат.

Гутенев выразил убежденность в том, что при разумном использовании предложенного им способа регулирования цен дефицита товаров на рынке возникать не должно. Однако "все зависит от того, как правительство воспользуется предоставляемыми ему полномочиями", цитирует депутата РИА Новости.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что если власти будут чрезмерно жестко диктовать сетям и производителям цены, в скором времени можно столкнуться с дефицитом товаров.

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