Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Саши Абрамовой

У Саши сложный врождённый порок сердца

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita благодарят всех, кто не остался равнодушным и помог собрать средства на лечение Саши Абрамовой.

У Саши сложный врождённый порок сердца. Из-за сужения сосудов в лёгких кислород плохо поступает к сердцу. Чтобы полноценно дышать, девочка должна быть постоянно подключена к специальному кислородному концентратору. Помочь Саше могут врачи из Италии. Они попробуют расширить через сосуды лёгочную аорту - инвазивным способом, который сможет перенести такой маленький ребенок. Но стоит операция очень дорого. Собрать нужную сумму помогли вы - зрители канала "ТВ Центр".

Слова благодарности от родителей Саши:

Благодарим всех, кто нам помог! Мы закрыли сбор, и это значит, что нашей доченьке смогут сделать операцию! До сих пор нам трудно поверить, что получилось собрать такую большую сумму денег! Без всех участвующих в благотворительности это было бы просто невозможно! Теперь наша Сашенька сможет, как и все ее сверстники, расти, радоваться жизни и просто быть счастливым ребенком!"

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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