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Пушилин: несколько стран рассматривают признание ДНР и ЛНР

11:13
  • среда
  • 16 марта 2022

Прежде это сделали Россия и Абхазия

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о перспективе признания другими странами независимости ДНР и ЛНР.
Группировки войск ДНР и ЛНР продолжают наступление

Прежде это сделали Россия и Абхазия.

"Что касается дальнейшей работы, скажу, что намерений много у стран - Сирия, страны Латинской Америки, Венесуэла, Куба, Никарагуа, а также ЦАР", - рассказал Пушилин в эфире "Соловьев Live".

Он добавил, что для начала должны закончиться боевые действия.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Заявленная главой государства цель - защита от геноцида населения ДНР и ЛНР, демилитаризация и денацификация Украины.

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