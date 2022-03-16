Пушилин: несколько стран рассматривают признание ДНР и ЛНР

Прежде это сделали Россия и Абхазия

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о перспективе признания другими странами независимости ДНР и ЛНР.

Прежде это сделали Россия и Абхазия.

"Что касается дальнейшей работы, скажу, что намерений много у стран - Сирия, страны Латинской Америки, Венесуэла, Куба, Никарагуа, а также ЦАР", - рассказал Пушилин в эфире "Соловьев Live".

Он добавил, что для начала должны закончиться боевые действия.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Заявленная главой государства цель - защита от геноцида населения ДНР и ЛНР, демилитаризация и денацификация Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"