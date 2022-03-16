В России госпитализированы 5945 человек с коронавирусом

Всего выявлено 36519 человек

За сутки в России госпитализированы 5945 больных коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего за сутки зафиксировано 36519 случаев заражения. В Москве коронавирусом заболел 1621 человек, из них госпитализирован только 197.

Выздоровели за сутки 118009 человек. Скончались 576 заболевших.

Всего с начала пандемии коронавирусом в России заболели 17449438 человек. Умерли 362478 зараженных. Вылечился 15822031 заболевший.

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