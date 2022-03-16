Токаев предложил изменить форму правления в Казахстане

Страна начнет устойчиво и гармонично развиваться

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил перейти от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом.

Об этом он заявил в ходе своего послания к народу. Кроме того, Токаев предложил законодательно запретить главе государства быть членом какой-либо партии во время исполнения полномочий. Это будет гарантировать равенство фракций.

"Такая система обеспечит оптимальный баланс властных институтов и будет способствовать устойчивому развитию страны", — сказал Токаев.

В январе парламент Казахстана после прокатившихся по стране беспорядков принял поправки, согласно которым отменяется пожизненное председательство первого президента республики Нурсултана Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана (АНК).

18 января 81-летний Назарбаев, который имеет статус елбасы (отец нации), заявил, что всей полнотой власти в Казахстане обладает глава государства Касым-Жомарт Токаев, а также опроверг слухи о якобы имеющемся "конфликте или противостоянии в элите".

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