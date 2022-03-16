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Минобороны России: трофейную военную технику передали военным Донбасса

11:36
  • среда
  • 16 марта 2022

Они проходят обучение для работы с оружием

Российские военнослужащие передают трофейную военную технику подразделениям народной милиции Луганской и Донецкой народных республик. Об этом в среду, 16 марта, рассказали в Министерстве обороны России.

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В ведомстве уточнили, что танки, другая бронетехника и вооружение были брошены на своих позициях и складах отступающими украинскими националистами. Эту военную технику передают личному составу подразделений ДНР и ЛНР для освобождения и защиты территории народных республик.

Бойцов республик переобучают для освоения образцов противотанковых ракетных комплексов Javelin и Nlaw, с этой целью организованы специальные курсы обучения и переподготовки.

Захваченную технику бойцы ДНР и ЛНР в дальнейшем будут применять в боевых действиях против украинских националистов, цитирует сообщение Минобороны РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею министра обороны Сергея Шойгу о передаче вооружения, которое оказалось в руках российской армии в ходе спецоперации по защите ДНР и ЛНР, военным Донецкой и Луганской народных республик. Президент России отметил, что часть захваченного у ВСУ оружия – западного производства.

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