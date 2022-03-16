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Россия не теряет надежду на компромисс с Украиной

11:41
  • среда
  • 16 марта 2022

Делегациям сложно работать в атмосфере истерии

Российским и украинским переговорщикам нужно дать возможность работать в спокойной обстановке, без нагнетания истерии.
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Об этом заявил министр иностранных дел нашей страны Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК. В МИД надеются, что компромисс между Россией и Украиной в конечном итоге будет достигнут. 

"Я ориентируюсь на те оценки, которые дают наши переговорщики. Они констатируют, что переговоры идут непросто по понятным причинам. Но тем не менее есть определенная надежда на достижение компромисса", - отметил министр.

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию страны.

Москва и Киев провели уже четыре раунда переговоров. Кроме того, в Турции прошла встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы.

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