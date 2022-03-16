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Более 270 тысяч беженцев с Донбасса прибыли в Россию

11:58
  • среда
  • 16 марта 2022

Массовая эвакуация из ДНР и ЛНР началась в середине февраля

С начала массовой эвакуации из Донецкой и Луганской народных республик границу с Россией пересекли 271,9 тысячи беженцев. Среди них — 59,05 тысячи детей, рассказали в российских экстренных службах.
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Утром 14 марта этот показатель составлял 247,4 тысячи человек. За последовавшие два дня поток вырос, приехали еще 24,5 тысячи беженцев.

Почти в 300 пунктах временного размещения на территории 32 регионов России проживают 19,17 тысячи человек, в том числе 9,58 тысячи детей.

Остальные беженцы разместились у родственников, друзей, волонтеров, сообщает РИА Новости.

Ранее в Госдуме предложили ввести льготы для граждан России, которые приняли у себя беженцев с территорий ДНР, ЛНР и Украины. Предлагается рассмотреть возможность введения дополнительных прямых социальных выплат, снижения ставок на налог, на доход и иные льготы. На них могли бы претендовать россияне, которые размещают у себя беженцев с территорий ДНР, ЛНР и Украины.

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