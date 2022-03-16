Лавров назвал нынешнюю ситуацию эпохальной

Устанавливается новый миропорядок

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью РБК, что нынешняя ситуация в мире эпохальна, идет битва за то, как будет выглядеть миропорядок.

Как добавил глава внешнеполитического ведомства, переговоры с представителями Украины идут непросто, но есть надежды на достижение компромисса. Вместе с тем министр призвал дать делегациям работать в спокойной обстановке, без нагнетания истерии.

По словам Лаврова, пыл Владимира Зеленского охладила реакция НАТО на призывы Украины. Вместе с тем глава МИД указал на то, что Запад не хотел миром решать ситуацию по вопросам безопасности.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Заявленная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины.

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