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Лавров назвал нынешнюю ситуацию эпохальной

11:50
  • среда
  • 16 марта 2022

Устанавливается новый миропорядок

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью РБК, что нынешняя ситуация в мире эпохальна, идет битва за то, как будет выглядеть миропорядок.
Россия не теряет надежду на компромисс с Украиной

Как добавил глава внешнеполитического ведомства, переговоры с представителями Украины идут непросто, но есть надежды на достижение компромисса. Вместе с тем министр призвал дать делегациям работать в спокойной обстановке, без нагнетания истерии.

По словам Лаврова, пыл Владимира Зеленского охладила реакция НАТО на призывы Украины. Вместе с тем глава МИД указал на то, что Запад не хотел миром решать ситуацию по вопросам безопасности.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Заявленная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины.

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