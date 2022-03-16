На МЦД-2 перестали ходить поезда

Специалисты устраняют неполадки

На центральном участке Курско-Рижского диаметра (МЦД-2) нет движения диаметральных поездов на центральном участке.

Об этом сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале. Причина - повреждение контактного провода.

"Возможны корректировки в расписании радиальных электропоездов. На место уже выехала бригада специалистов МЖД", - говорится в сообщении.

Пассажиров просят использовать для пересадок станции метрополитена.

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