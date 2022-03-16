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Мединский назвал цель в переговорах с Украиной

12:27
  • среда
  • 16 марта 2022

Помощник президента возглавляет российскую делегацию

Главной целью России в переговорах с Украиной остается "договоренность на поколения". Об этом в среду, 16 марта, рассказал руководитель российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский.
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Ключевыми вопросами он назвал статус Крыма и Донбасса. Мединский также указал на важность решения гуманитарных вопросов, в том числе о правах русскоязычного населения.

Политик заявил, что "буквально каждая цифра, каждая буква в договорах" обсуждается с украинской стороной с особой тщательностью. В Москве хотят, чтобы была достигнута "договоренность на поколения, чтобы наши дети тоже жили в мире, основа которого закладывается этим договорным процессом".

Мединский подчеркнул, что цели России остались неизменными с начала переговоров — это "мирная, свободная, независимая Украина". Важное значение имеет нейтральность соседнего государства, оно не должно стать членом НАТО.

По словам Мединского, Украина "является нашим другом, соседом, с которым мы вместе развиваем отношения, строим наше будущее, и которая не является плацдармом военной и экономической атаки против нашей страны. Поэтому цель наша не меняется", сообщает РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите республик Донбасса, целями которой назвал денацификацию и демилитаризацию Украины. Переговоры между Россией и Украиной начались в марте. На 16 марта запланирован очередной раунд переговоров.

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