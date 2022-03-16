В России появится аналог Instagram

Запустить проект планируют уже весной

В России может появиться аналог Instagram - "Россграм". Запустить его обещает интернет-маркетолог Александр Зобов.

"28 марта 2022 года будет запущен российский аналог Instagram с привычным для всех функционалом и мобильными приложениями для Android и iOS. Для обычных пользователей доступ будет открыт в апреле 2022 года", - сказано в описании сообщества проекта.

Уточняется, что в "Россграме" будут дополнительные инструменты монетизации - в частности, функции сбора средств и платного доступа к контенту.

14 марта Instagram был заблокирован в России за обнаруженные на платформе призывы к совершению насильственных действий в отношении россиян.

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