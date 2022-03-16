"Шереметьево" временно закрыл терминалы D и E

А также приостановил использование третьей ВПП

Столичный аэропорт "Шереметьево" временно закрыл два терминала D и E, а также третью взлетно-посадочную полосу из-за ситуации в авиаотрасли.

Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ) в период существенного снижения производственной загрузки из-за вводимых ограничений в сфере международных авиационных перевозок разработал комплекс антикризисных мер", - говорится в сообщении аэропорта.

Кроме того, воздушная гавань приостанавливает все инвестиционные проекты, сокращает все непроизводственные расходы, а также оптимизирует технологические процессы. В частности, между терминалами будет ходить один поезд, вместо двух.

Главная задача на сегодняшний день - сохранить производственный потенциал для обеспечения бесперебойной штатной работы, передает ТАСС.

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