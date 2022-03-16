Рогозин собрался "подъехать" к генпрокурору Украины

Глава "Роскосмоса" попросил "адресок"

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ответил на обвинения генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой.

"Мадам Венедиктова, у меня просьба к Вам как к генеральному прокурору Украины: подскажите Ваш адресок в Киеве, куда я смогу подъехать", - написал он в Telegram.

Ранее Венедиктова заявила, что в действиях Рогозина содержится состав преступлений по статьям о "Пособничестве в ведении агрессивной войны" и "Посягательстве на территориальную целостность Украины".

Прежде Рогозин рассказал об акциях на космодроме Байконур в поддержку президента Владимира Путина и Вооруженных сил России, проводящих на Украине спецоперацию по демилитаризации.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"