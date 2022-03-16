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Бочкарев: реконструкция станции МЦД "Каланчевская" завершена более чем наполовину

12:49
  • среда
  • 16 марта 2022

Там строятся пассажирский вестибюль и вторая пассажирская платформа

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что в столице продолжаются активные работы по реконструкции участка железной дороги Каланчевская - Курская, включая сам остановочный пункт "Каланчевская".

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"В настоящее время реконструкция станции завершена на 59%", - уточнил замглавы города.

По словам Бочкарева, на станции строятся пассажирский вестибюль и вторая пассажирская платформа.

Как отметил заммэра, "Каланчевская" объединит маршруты МЦД-2 и МЦД-4, станет важным транспортным узлом. Пересадка на метро и городской наземный транспорт станет более удобной, улучшится связь с Ленинградским, Ярославским и Казанским вокзалами.

Согласно проекту реконструкции, предусмотрено строительство двух новых платформ. Они будут оборудованы навесами на всю длину для защиты пассажиров от солнца и осадков. В подэстакадном пространстве появится пассажирский терминал. Пожилым и маломобильным людям будет удобно пользоваться станцией благодаря установке эскалаторов и лифтов.

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