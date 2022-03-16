Собянин поручил расширить программу поддержки предприятий для технического переоснащения

Максимальный размер компенсации увеличен с 25% до 50%

Сергей Собянин объявил об увеличении компенсаций поддержки малого и среднего бизнеса при закупках высокотехнологичного оборудования. Максимальный размер компенсации увеличен с 25% до 50%, а объем поддержки - с 10 до 30 млн рублей на одну организацию.

"Программа софинансирования расходов на приобретение оборудования направлена на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства - участников Московского инновационного кластера, реализующих проекты в сфере науки, промышленности и информационных технологий. Теперь при приобретении оборудования за счет собственных средств или лизинге оборудования они смогут получить компенсацию из бюджета Москвы до 50% для отечественного оборудования (ранее - до 35%) и до 35% для иностранного оборудования (ранее - до 25%)", - говорится в сообщении.

Дополнительно программа позволяет компенсировать процентную ставку по кредитам на оборотные средства в пределах ключевой ставки ЦБ. Подать заявку на грант можно на портале i.moscow - для этого требуется приложить минимальный набор документов.

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