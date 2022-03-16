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Более 20 тыс. общественных советников Москвы заявили о поддержке денацификации Украины

12:47
  • среда
  • 16 марта 2022

Совет передаст обращение в приемную Владимира Путина

Общественные советники Москвы опубликовали обращение, в котором поддержали спецоперацию по денацификации Украины. Документ подписали более 20 тысяч человек.

Как отмечается в тексте обращения, выдержки из которого опубликованы в соцсети "ВКонтакте", Россия вынуждена "остановить геноцид на территориях ЛДНР и избавить местных жителей от банд нацистов".

"Россия своих не бросает! Мы не имеем на это право ни перед своими детьми и внуками, ни перед памятью погибших в Великой Отечественной войне и Афганистане", — поясняется в обращении. 

Представители городского Совета общественных советников Москвы 17 марта передадут подписанное обращение в приемную президента России Владимира Путина.

С 2013 года в Москве действует институт общественных советников. В него входят жители Москвы, принимающие добровольное участие в осуществлении общественного контроля, создании благоприятной среды проживания, повышении качества взаимодействия органов исполнительной власти города с населением.

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