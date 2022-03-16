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Резкое потепление ждет москвичей в выходные

13:05
  • среда
  • 16 марта 2022

Температура поднимется до плюс девяти градусов

В субботу и воскресенье 19-20 марта в Москве ожидается до плюс девяти градусов, погода будет солнечной. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Синоптик отметил, что погода в столичном регионе резко изменится. Ночные температуры до пятницы и субботы останутся отрицательными, в районе 8-13 градусов ниже нуля. В ночь на субботу прогнозируется до минус 9 градусов.

Днем температура начнет повышаться. В пятницу ожидается 3-5 градусов тепла, в субботу — до плюс 7 градусов, а в воскресенье — до плюс 9 градусов.

Теплая погода сохранится также в начале следующей недели. Однако исключать похолодание в течение марта нельзя, предупредил Вильфанд. Сильных морозов не будет, однако понижения температуры возможны до минус 7 градусов, цитирует синоптика АГН "Москва".

Ранее жителей Москвы предупредили об аномально высоком атмосферном давлении. 16 марта оно достигло 766 мм ртутного столба, что на 18 единиц выше нормы.

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