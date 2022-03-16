В Красноярске экстренно сел самолет S7

Он летел из Новосибирска в Иркутск
В аэропорту Красноярска совершил экстренную посадку самолет авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска в Иркутск, передает со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани "Интерфакс".
"Человеку стало плохо на борту, изначально было подозрение на эпилепсию. Самолет приземлился, пассажира осмотрели медики", - говорится в сообщении.
Известно, что у пассажира было пониженное давление. Ему оказали необходимую помощь.
Лайнер позднее продолжил выполнение рейса.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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