Япония лишила Россию торговых преференций

Это объясняют спецоперацией России на Украине

Японские власти приняли решение лишить Россию статуса страны с режимом наибольшего благоприятствования. Об этом в среду, 16 марта, рассказал премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Как заявил Кисида, новые санкции вводятся Японией в отношении России в связи с проведением ею специальной военной операции по защите республик Донбасса, сообщает РИА Новости.

Режим наибольшего благоприятствования является одним из фундаментальным принципов Всемирной торговой организации, в которую входят и Россия, и Япония. Этот принцип означает предоставление одной стране тех же внешнеторговых условий, какими пользуются остальные члены организации.

Лишение статуса страны с режимом наибольшего благоприятствования будет означать повышение таможенных пошлин на ввоз продукции из этой страны.

Ранее сообщалось, что Россия вышла в мировые лидеры по количеству введенных против нее санкций, обойдя Иран и Северную Корею. По состоянию на 8 марта было введено более 5500 различных ограничительных мер. За прошедшее после этого время западные государства неоднократно расширяли санкции против России.

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