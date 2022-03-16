Кремль отреагировал на демилитаризацию Украины по примеру Австрии или Швеции

Этот вариант сейчас обсуждается

В Кремле прокомментировали идею демилитаризировать Украину по австрийскому или шведскому варианту.

Такое предложение может расцениваться как компромисс, заявил пресс-секретарь Российского президента Дмитрий Песков.

"Это вариант, который действительно сейчас обсуждается, и который может рассматриваться как действительно компромиссный", - сообщил представитель Кремля.

Ранее глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Киев во время переговоров предложил австрийский или шведский вариант нейтралитета, то есть демилитаризованное государство с собственной армией.

"Все эти вопросы обсуждаются на уровне руководств министерств обороны России и Украины", - подчеркнул помощник российского президента

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию страны.

Москва и Киев провели уже четыре раунда переговоров. Кроме того, в Турции прошла встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы.

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