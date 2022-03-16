Кремль объяснил выбор фигурантов санкционного списка России

Под российские ограничения попал, в частности, президент США

Список лиц, в отношении которых Россия ввела санкции, был согласован с российским лидеров Владимиром Путиным. Об этом в среду, 16 марта, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля также сообщил, что можно и нужно ожидать расширения санкционного списка России в отношении других политиков и глав государств.

Конкретные фамилии при этом Песков не назвал, сообщает РИА Новости.

С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по защите республик Донбасса. На этом основании западные государства ввели антироссийские санкции, в том числе в отношении высших должностных лиц Российской Федерации

Москва в ответ установила собственные ограничительные меры. Под санкции, введенные Россией по принципу взаимности, попали президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, глава Пентагона Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.

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