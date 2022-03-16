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Росгвардия совместно с ВС отразила нападение на Каховскую ГЭС

13:44
  • среда
  • 16 марта 2022

Потерь среди личного состава нет

Росгвардия сообщила о попытке украинских неонацистов атаковать Каховскую ГЭС.

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"Батальонно-тактическая группа Росгвардии совместно с военнослужащими ВС РФ успешно отразили нападение неонацистов, пытавшихся отбить станцию, и не допустили потерь среди личного состава", - сказано в сообщении пресс-службы.

Там добавили, что работники станции постепенно возвращаются на свои места, подразделения Росгвардии обеспечивают охрану и безопасность ГЭС.

Гидроэлектростанция украинской стороной была сдана без боя, уточнили в ведомстве, местная военизированная охрана сложила оружие. Через ГЭС организован зеленый коридор.

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