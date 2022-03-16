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Песков ответил на вопрос о замене главы ЦБ Набиуллиной

14:05
  • среда
  • 16 марта 2022

Путин внесет кандидатуру на следующей неделе

Кремль не будет анонсировать, чью кандидатуру на пост председателя Центробанка выдвинет президент России Владимир Путин.
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"Мы никогда не анонсируем такие предложения. Когда президент внесет - тогда и внесет", - заявил "Интерфаксу" пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Полномочия Набиуллиной на посту председателя ЦБ истекают 24 июня 2022 года. На следующей неделе, как ожидается, Путин должен выдвинуть кандидатуру – либо новую, либо предложить переназначить Набиуллину.

Сама Набиуллина не стала отвечать на вопрос о продлении еще на пять лет ее полномочий на посту главы ЦБ.

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