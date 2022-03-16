Песков ответил на вопрос о замене главы ЦБ Набиуллиной

Путин внесет кандидатуру на следующей неделе

Кремль не будет анонсировать, чью кандидатуру на пост председателя Центробанка выдвинет президент России Владимир Путин.

"Мы никогда не анонсируем такие предложения. Когда президент внесет - тогда и внесет", - заявил "Интерфаксу" пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Полномочия Набиуллиной на посту председателя ЦБ истекают 24 июня 2022 года. На следующей неделе, как ожидается, Путин должен выдвинуть кандидатуру – либо новую, либо предложить переназначить Набиуллину.

Сама Набиуллина не стала отвечать на вопрос о продлении еще на пять лет ее полномочий на посту главы ЦБ.

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