Минфин переадресовал вопрос об оплате госдолга Вашингтону

16 марта Россия должна провести очередной платеж

У России имеются необходимые для выплат по государственному долгу средства, но возможность платежа в валюте зависит от Соединенных Штатов. Об этом в среду, 16 марта, рассказал министр финансов России Антон Силуанов.

Глава Минфина пояснил, что возможность или невозможность выполнить свои обязательства в валютном эквиваленте зависит не от России — у Российской Федерации есть необходимые деньги и на валютных счетах, есть возможность платить в рублях.

Однако с учетом санкций и заморозки Западом части российских валютных резервов непонятно, сможет ли страна выплатить в валюте купоны по двум выпускам своих суверенных еврооблигаций на общую сумму 117,2 млн долларов. Выплата назначена на 16 марта.

— Деньги у нас есть, платежку мы отдали, теперь мяч на стороне в первую очередь американских властей, — цитирует главу российского Минфина РИА Новости.

Ранее глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что больше не считает дефолт России, с учетом санкций, невозможным событием.

В ответ Антон Силуанов подчеркнул, что заявления о том, что Россия не может выполнить свои обязательства по госдолгу, не соответствуют действительности. У Москвы есть необходимый объем средств для обслуживания наших обязательств, рассказал министр.

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