Собянин ввел новые меры поддержки для отечественных сетей быстрого питания

Москва предоставит предпринимателям гранты

Москва предоставит гранты предпринимателям на создание и расширение сетей быстрого питания. Постановление сегодня подписал мэр столицы Сергей Собянин. На своей странице "ВКонтакте" глава города пояснил, что важные условия для получения гранта – открытие новых мест в сегменте недорогих кафе и прием на работу сотрудников. Размер субсидии будет зависеть от площади открываемых точек и особенностей их работы. Заявку можно подать с 28 марта по 30 июня этого года.

Новые точки общепита в столице должны прийти на смену закрывшимся предприятиям иностранных компаний. Конечно, это не произойдет одномоментно, но очевидно, что отечественному бизнесу по силам занять освободившуюся нишу.

Обеденный час. Обычно в это время здесь, у "МакАвто" выстраивается очередь из машин. Но сейчас здесь никого нет, все двери закрыты, мониторы выключены, оборудование затянуто плёнкой. Повсюду висят объявления: "Дорогие друзья, мы временно останавливаем работу предприятий". "Макдональдса" в России больше нет.

Когда сеть быстрого питания объявила о приостановке торговли, к ресторанам по всей Москве выросли гигантские очереди.

- Мы помним, как ещё в детстве после зубного мама водила в этот "Макдональдс", чтобы порадовать. - Исторический момент: в первый "Макдональдс" Москвы в последний раз! - "Макдональдс" есть - хорошо. "Макдональдса" нет - найдём что-то другое.

И альтернатива действительно есть. Всего в Москве - около 12 тысяч ресторанов. Примерно треть - это заведения быстрого питания. Из них лишь 250 точек принадлежат "Макдональдсу". Но остальные рестораны продолжают работать.

"В такой сфере, как общепит, внутренняя конкуренция очень сильная, у нас очень много своих сетей, которые выпадающие объёмы по общепиту смогут заместить", - заявил Антон Свириденко, советник уполномоченного при Президенте России по правам предпринимателей.

В ресторане "Грабли" средний чек - до 500 рублей. Это не фастфуд в чистом виде, скорее, хорошая городская столовая. Здесь тоже самообслуживание, и можно быстро забежать и поесть. Сеть уже практически оправилась от последствий пандемии и ждёт роста выручки от выхода людей в офисы и перетока клиентов из "Макдональдса".

"С точки зрения оборотов даст какой-то импульсный прирост от 3% до 7% колебания в плане прироста выручки", - сказал Александр Рожняковский, коммерческий директор сети ресторанов "Грабли".

Но чтобы полноценно занять нишу, игрокам рынка необходима помощь властей.

"Дешёвые кредиты. Хорошие налоги уже есть, минимум административных барьеров. Сейчас опять идут обсуждения СанПиН, Роспотребнадзор готов ослаблять, чтобы этот рынок никаких спадов не показывал", - указал Свириденко.

Государство уже оказало очень серьёзную поддержку отечественным компаниям. Ещё в прошлом году ввели новый налоговый режим для общепита. Отменили НДС, где страховые взносы при численности сотрудников до тысячи человек - 15%. Теперь поможет еще и город.

Ксения Игнатова. "ТВ Центр".

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