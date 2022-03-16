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На станции МЦК "Кутузовская" запустили систему Face Pay

15:03
  • среда
  • 16 марта 2022

Время оплаты занимает буквально 2 секунды

Сегодня на станции МЦК "Кутузовская" запустили систему распознавания лиц. Это первый этап проекта бесконтактной оплаты на Московском центральном кольце.

Оборудование установлено в обоих вестибюлях станции - на трёх турникетах в каждом из них. Стоимость проезда - как по карте "Тройка", а время оплаты занимает буквально 2 секунды.

Биометрией уже пользуются более 80 тысяч пассажиров столичного метро, теперь систему решили обкатать и в МЦК, где до конца года планируют оснастить все станции. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно через приложение "Метро Москвы" привязать фотографию, банковскую карту и "Тройку".

"Все данные, которые пассажиры оставляют нам, персональные данные, они хранятся  на стороне банка. Вся эта система - собственность Правительства Москвы, поэтому никаких внешних подключений здесь нет, технологии разрабатывали российские компании", - заверил глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.

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Face Pay в МЦК
Face Pay в МЦК
Face Pay в МЦК
Face Pay в МЦК
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