Специалисты устранили свыше 90% ошибок в работе Wildberries

В компании проводят внутреннее расследование

Свыше 90% ошибок устранены в работе сайта и приложений Wildberries. С начала недели больше половины пользователей не могут отслеживать свои заказы. В компании проводят внутреннее расследование, материалы передадут в полицию. Как сейчас выдают заказы и насколько защищены персональные данные покупателей при хакерской атаке?

Такими счастливчиками, кто смог все-таки забрать свой заказ в интернет-магазине Wildberries, стали далеко не все пользователи. Уже третий день приложение маркетплейса работает со сбоями. В понедельник многие не увидели свои заказы. Как будто их и не было.

"Все заказы исчезли, никаких карт не видно в личном кабинете. Непонятно, когда деньги вернут за товар. И такие проблемы возникли у многих. До линии поддержки дозвониться невозможно", - сказала клиент Татевик Мелкумян.

"У меня, помимо оплаченных заказов, пропала вся финансовая информация, в том числе и о возвратах на сумму более 18 000 рублей. Возвраты не сделаны и нет возможности создать обращение на сайте", - заявила Алена Левашова.

"Вы еще не совершали никаких операций", - такая фраза в приложении магазина повергла в шок многих покупателей. Накануне вечером ситуация вроде бы стала немного налаживаться. Заказы стали выдавать не только по кодам.

Причиной такого серьезного сбоя, вероятней всего, стала хакерская атака. Но уже сегодня пресс-служба компании заявила, что технические специалисты устранили более 90% ошибок.

"Сейчас наши специалисты активно работают над устранением последних ошибок, чтобы окончательно вернуть весь функционал интернет-магазина. Персональная и финансовая информация наших пользователей не пострадала. Данные банковских карт надежно защищены в соответствии с международными стандартами", - сказал Валерий Прокопьев, руководитель пресс-службы Wildberries.

Специалисты по кибербезопасности подтверждают - бояться утечки данных вряд ли стоит. Теоретически, конечно, это возможно, но реализовать практически нереально. Данные карт хранятся в двойне защищенных системах, которые взломать очень сложно.

"Обычно для взлома требуется подбор целого множества ключей, потому что каждый кусочек информации в такой базе данных еще дополнительно защищён индивидуальным ключом, который хранится в индивидуальном приложении пользователя. Поэтому взлом теоретически возможен, но маловероятен. Персональные данные - это уже чуть проще, но тем не менее защита тоже достаточно серьёзная", - заявил Павел Мясоедов, директор и партнер компании "Ит-резерв", эксперт по информационных технологиям и кибербезопасности.

Интернет-магазин из-за сбоев в работе продлил срок возврата товаров и увеличил время хранения заказов в пунктах выдачи. Компания запустила внутреннее расследование, результаты которого передаст в правоохранительные органы.

Екатерина Гоголева, Елена Сахно, Владимир Хургтин, "ТВ Центр".

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