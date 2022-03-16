В Подмосковье перекрыли крупный канал контрабанды янтаря

Ущерб оценивается в 4 миллиона рублей

В Московской области перекрыт крупный канал контрабанды янтаря. Его вывозили в Китай, где этот камень очень популярен. Установлено, что только летом прошлого года злоумышленники продали туда несколько партий на миллионы рублей. Оплату преступники получали наличными или криптовалютой.

"По данным следствия, в 2021 году обвиняемые приобрели сырец янтаря в общей массе 99 кг. В дальнейшем путем почтовых отправлений из аэропорта "Шереметьево" они незаконно переместили сырец янтаря через таможенную границу России в КНР. Своими преступными действиями обвиняемые причинили ущерб государству на общую сумму более 4 млн рублей", - сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

На данный момент задержаны двое подозреваемых, один из которых является гражданином КНР. У них на участках в Калининградской и Московской областях оперативники нашли более 300 килограммов расфасованного янтаря. Кроме того, изъято 30 миллионов рублей и 86 тысяч долларов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"