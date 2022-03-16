Во "Внуково" таможенники поймали мужчину с часами за 28 млн рублей

Пассажир не оплатил пошлину и теперь может стать фигурантом уголовного дела

Сотрудники внуковской таможни задержали пассажира, который пытался ввезти в Россию элитные швейцарские часы. Мужчина прибыл из Стамбула и направился на выход через "зеленый коридор".

В ходе досмотра в его багаже и обнаружили незадекларированные коллекционные часы. Выяснилось, что их стоимость превышает 28 миллионов рублей, а значит за них надо платить пошлину как за ювелирное изделие. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

"Таможенная экспертиза показала, что корпус и задняя крышка корпуса часов выполнены из платины, застежка из золота, а ремешок изготовлен из кожи аллигатора. Механические часы выпущены ограниченной серией в 30 экземпляров. Данный экземпляр – четырнадцатый, о чем свидетельствует соответствующая надпись на корпусе", - заявила пресс-секретарь внуковской таможни Наталья Старикова.

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