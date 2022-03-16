Сурки проснулись в Московском зоопарке

За зиму они изрядно похудели

В Московском зоопарке проснулись сурки. Значит, весна в Москву точно пришла.

Правда, на длительный променад зверьки ещё не решаются. Пока с осторожностью высовываются из нор, но так и не согревшись под слабым мартовским солнцем, ныряют обратно. Как только температура на улице закрепится на положительных отметках, начнут обходить свои владения. Причём первым это сделает глава семьи Арчи, а потом к нему присоединятся и его дамы.

Зоологи заранее убрали снег около нор, положили еду, причём только свежие овощи - к более калорийной пище сурки будут переходить постепенно. В зимнюю спячку зверьки оправились раньше обычного, в сентябре, и за это время изрядно похудели. Впрочем, скоро они вернутся в обычную форму.

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