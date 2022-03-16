Реализацию проектов MC-21 и SSJ100 ускорят

Важно ускорить импортозамещение

Вице-премьер России Юрий Борисов сообщил, что на фоне санкций флагманские проекты в авиастроении будут форсированы.

"Мы форсируем реализацию наших флагманских проектов МС-21 и SSJ-100", - цитирует заместителя председателя правительства РИА "Новости".

Он добавил, что важно сдвинуть реализацию программ на более ранние сроки. При этом никакой паузы в работе российских предприятий авиационной промышленности не будет.

Ключевой задачей авиапрома на сегодняшний день Борисов назвал ускорение импортозамещения.

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