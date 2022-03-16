ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Думе предложили оплачивать отпуск по уходу за ребенком до двух лет

14:40
  • среда
  • 16 марта 2022

В настоящее время такой отпуск оплачивают до полутора лет

В России нужно увеличить продолжительность оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком — с полутора до двух лет. С такой инициативой выступила председатель думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.
В Москве с 1 января соцвыплаты и пособия семьям с детьми проиндексированы еще на 4,8%

Депутат отметила, что "далеко не все отваживаются в 1,5 года отдать" ребенка в дошкольное детское учреждение, при этом отпуск по уходу за ребенком оплачивают одному из родителей только до достижения полуторагодового возраста.

Продление такого отпуска хотя бы до двухлетнего возраста ребенка избавило бы государство от необходимости трудоустраивать его мать и "пополнять очередь на рынки труда", заявила Останина.

По мнению парламентария, предлагаемая мера также поспособствовала бы сокращению очередей в ясли. Останина предложила рассмотреть эту инициативу в пакете первоочередных мер по поддержке семей, сообщает АГН "Москва".

Действующее российское законодательство дает одному из родителей право взять отпуск по уходу за ребенком до достижения им трех лет, однако пособие выплачивают только в течение первых полутора лет.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о новой мере социальной поддержки семей с детьми. В стране вводятся выплаты на детей в возрасте от восьми до 16 лет, которые растут в семьях с низкими доходами.

Глава Минтруда Антон Котяков уточнил, что размер выплат на одного ребенка составит 50, 75 или 100% от прожиточного минимума в конкретном субъекте Федерации.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Молодая мама с ребенком
Молодая мама с ребенком
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.