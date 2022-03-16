В Думе предложили оплачивать отпуск по уходу за ребенком до двух лет

В настоящее время такой отпуск оплачивают до полутора лет

В России нужно увеличить продолжительность оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком — с полутора до двух лет. С такой инициативой выступила председатель думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

Депутат отметила, что "далеко не все отваживаются в 1,5 года отдать" ребенка в дошкольное детское учреждение, при этом отпуск по уходу за ребенком оплачивают одному из родителей только до достижения полуторагодового возраста.

Продление такого отпуска хотя бы до двухлетнего возраста ребенка избавило бы государство от необходимости трудоустраивать его мать и "пополнять очередь на рынки труда", заявила Останина.

По мнению парламентария, предлагаемая мера также поспособствовала бы сокращению очередей в ясли. Останина предложила рассмотреть эту инициативу в пакете первоочередных мер по поддержке семей, сообщает АГН "Москва".

Действующее российское законодательство дает одному из родителей право взять отпуск по уходу за ребенком до достижения им трех лет, однако пособие выплачивают только в течение первых полутора лет.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о новой мере социальной поддержки семей с детьми. В стране вводятся выплаты на детей в возрасте от восьми до 16 лет, которые растут в семьях с низкими доходами.

Глава Минтруда Антон Котяков уточнил, что размер выплат на одного ребенка составит 50, 75 или 100% от прожиточного минимума в конкретном субъекте Федерации.

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