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Паралимпийская сборная России отправится на зимние игры "Мы вместе. Спорт"

14:52
  • среда
  • 16 марта 2022

Состязания стартуют в пятницу в Ханты-Мансийске

В московском аэропорту "Домодедово" сегодня провожают нашу паралимпийскую сборную, которая примет участие во всероссийских зимних играх "Мы вместе. Спорт".

В составе команды и те, кого в последний момент несправедливо отстранили от соревнований в Пекине. Российские состязания стартуют в пятницу в Ханты-Мансийске. Там уже завершаются последние приготовления. В списке заявленных дисциплин - лыжные гонки, биатлон, сноуборд, горнолыжный спорт, кёрлинг на колясках и следж-хоккей. В соревнованиях также примут участие спортсмены из Белоруссии, Армении и Таджикистана. Завершатся игры в понедельник.

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