Москалькова предложила не отправлять за экономические преступления в СИЗО

Речь идет о многодетных подозреваемых

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на расширенном заседании комитета Госдумы выступила с предложением по содержанию в СИЗО ряда подозреваемых.

"Я бы предложила правоохранительным органам рассмотреть вопрос о запрещении заключения под стражу многодетных отцов и матерей, тех, которые совершили экономические преступления", - сказала она (цитата по ТАСС).

Как уточнила омбудсмен, к ней часто обращаются обвиняемые с четырьмя-пятью детьми.

"Пусть будут под домашним арестом, под залогом", - предложила Москалькова.

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