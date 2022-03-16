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Москалькова предложила не отправлять за экономические преступления в СИЗО

14:39
  • среда
  • 16 марта 2022

Речь идет о многодетных подозреваемых

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на расширенном заседании комитета Госдумы выступила с предложением по содержанию в СИЗО ряда подозреваемых.

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"Я бы предложила правоохранительным органам рассмотреть вопрос о запрещении заключения под стражу многодетных отцов и матерей, тех, которые совершили экономические преступления", - сказала она (цитата по ТАСС).

Как уточнила омбудсмен, к ней часто обращаются обвиняемые с четырьмя-пятью детьми.

"Пусть будут под домашним арестом, под залогом", - предложила Москалькова.

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