На украинском ТВ появился "призыв Зеленского сложить оружие"

Военных "попросили" вернуться к своим семьям

На украинском канале злоумышленники пустили бегущую строку с "призывом главы государства" к ВСУ сложить оружие.

Фейковое сообщение якобы от имени президента Владимира Зеленского появилось в эфире телеканала "Украина 24" в среду, 16 марта. В нем глава государства заявил, что решил оставить затею вернуть Донбасс и призвал военных вернуться к своим семьям.

"Я советую вам сложить оружие и вернуться к своим семьям. На этой войне не стоит умирать. Я советую вам жить, и я собираюсь делать то же самое", - говорилось в сообщении.

К настоящему времени бегущую строку уже убрали. Зеленский оперативно опубликовал видеообращение в своем Telegram-канале, назвав произошедшее "детской провокацией".

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