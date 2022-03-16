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На украинском ТВ появился "призыв Зеленского сложить оружие"

14:51
  • среда
  • 16 марта 2022

Военных "попросили" вернуться к своим семьям

На украинском канале злоумышленники пустили бегущую строку с "призывом главы государства" к ВСУ сложить оружие.
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Фейковое сообщение якобы от имени президента Владимира Зеленского появилось в эфире телеканала "Украина 24" в среду, 16 марта. В нем глава государства заявил, что решил оставить затею вернуть Донбасс и призвал военных вернуться к своим семьям.

"Я советую вам сложить оружие и вернуться к своим семьям. На этой войне не стоит умирать. Я советую вам жить, и я собираюсь делать то же самое", - говорилось в сообщении.

К настоящему времени бегущую строку уже убрали. Зеленский оперативно опубликовал видеообращение в своем Telegram-канале, назвав произошедшее "детской провокацией".

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