Минтруд анонсировал меры по поддержке безработных

Ведомство разработало пакет предложений

Министерство труда и социальной защиты России подготовило пакет предложений, в который вошли меры по сохранению занятости населения. Об этом в среду, 16 марта, рассказала первый заместитель главы ведомства Ольга Баталина.

По словам Баталиной, разрабатываемый пакет содержит три блока мер. Первый направлен на превентивное сохранение занятости на предприятиях, где возникает угроза высвобождения работников.

Второй блок предлагаемых Минтруда мер — это поддержка и содействие активной занятости тех граждан, которые в силу объективных причин уже стали безработными.

В третий блок входят меры поддержки предприятий, которые столкнулись с разрывом производственных цепочек и вынуждены перенастраивать деятельность

Баталина рассказала, что Минтруд озвучит разработанный пакет предложений до конца текущей недели, сообщает ТАСС.

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