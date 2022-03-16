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Минтруд анонсировал меры по поддержке безработных

15:07
  • среда
  • 16 марта 2022

Ведомство разработало пакет предложений

Министерство труда и социальной защиты России подготовило пакет предложений, в который вошли меры по сохранению занятости населения. Об этом в среду, 16 марта, рассказала первый заместитель главы ведомства Ольга Баталина.
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По словам Баталиной, разрабатываемый пакет содержит три блока мер. Первый направлен на превентивное сохранение занятости на предприятиях, где возникает угроза высвобождения работников.

Второй блок предлагаемых Минтруда мер — это поддержка и содействие активной занятости тех граждан, которые в силу объективных причин уже стали безработными.

В третий блок входят меры поддержки предприятий, которые столкнулись с разрывом производственных цепочек и вынуждены перенастраивать деятельность

Баталина рассказала, что Минтруд озвучит разработанный пакет предложений до конца текущей недели, сообщает ТАСС.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по защите республик Донбасса. Целью операции президент России Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию Украины. В ответ на это западные государства ввели антироссийские санкции, а ряд зарубежных компаний объявил об уходе с российского рынка.

Российское правительство разработало план мероприятий по поддержке граждан и экономики. Глава кабмина Михаил Мишустин рассказал, что в перечень первоочередных действий вошли более 100 инициатив. Общий объем финансирования составляет около 1 трлн рублей.

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