Google и TikTok грозят новые штрафы

В общей сложности - на 12 миллионов рублей

Как сообщили 422-м участке мирового судьи Таганского района Москвы, корпорации Google грозит новый штраф на сумму до 8 миллионов рублей. Речь идет об отказе администрации платформы удалить нелегальный контент.

"Заседание суда по данному вопросу назначено на 7 апреля на 10:00 мск", - приводит сообщение суда ТАСС.

Кроме того, по той же статье могут назначить новый штраф компании TikTok. Ей грозят санкции на сумму до 4 миллионов. Заседание также пройдет 7 апреля.

Ранее принадлежащая Google компания YouTube объявила о блокировке каналов финансируемых государством российских СМИ. Также приостановлены все способы монетизации на платформе в России.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"