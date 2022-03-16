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Google и TikTok грозят новые штрафы

15:23
  • среда
  • 16 марта 2022

В общей сложности - на 12 миллионов рублей

Как сообщили 422-м участке мирового судьи Таганского района Москвы, корпорации Google грозит новый штраф на сумму до 8 миллионов рублей. Речь идет об отказе администрации платформы удалить нелегальный контент.

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"Заседание суда по данному вопросу назначено на 7 апреля на 10:00 мск", - приводит сообщение суда ТАСС.

Кроме того, по той же статье могут назначить новый штраф компании TikTok. Ей грозят санкции на сумму до 4 миллионов. Заседание также пройдет 7 апреля.

Ранее принадлежащая Google компания YouTube объявила о блокировке каналов финансируемых государством российских СМИ. Также приостановлены все способы монетизации на платформе в России.

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