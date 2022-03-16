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Украинский военный рассказал о потерях ВСУ под Мелитополем

15:27
  • среда
  • 16 марта 2022

Более половины солдат решили бежать

Более половины сослуживцев сдавшегося украинского военного Олега Игнатова намеревались переодеться в гражданское и бежать из части. По данным бывшего рядового-контрактника 25-й транспортной авиационной бригады ВСУ, под Мелитополем украинские войска понесли большие потери.

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Материалы опроса Олега Игнатова распространил ЦОС ФСБ России.  В спецслужбе отметили, что бывший солдат ВСУ прибыл с территории Украины в пункт пропуска Джанкой в Крыму.

"Я думаю, около 60% решило спасти свои жизни… у нас были большие потери. И руководство не давало четких указаний, что делать в дальнейшем", - рассказал Игнатов.

По словам сдавшегося военного, подразделения под Мелитополем фактически не оборонялись. Из оружия у солдат были только автоматы, боеприпасы к которым были в ограниченном количестве. С таким вооружением военные ВСУ должны были противостоять российским танкам, передает РИА Новости.

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