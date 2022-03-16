"Час Земли" пройдет в России 26 марта

В этом году не планируется крупных мероприятий

Ежегодная акция "Час Земли" состоится в России 26 марта в 20:30. Мероприятие призвано напомнить о важности сохранения природных ресурсов путем символического отключения света на один час.

Как рассказал директор WWF России Дмитрий Горшков, акция проводится в нашей стране уже в течение 14 лет. "В этом году мы не планируем никаких крупных мероприятий, но сама акция очень важна для нас и для многих россиян, поэтому она состоится", - приводит его слова сайт WWF России.

Экологическая акция "Час Земли" инициирована Всемирным фондом дикой природы (WWF) в 2007 году. Ее цель - привлечь внимание к важности ответственного отношения к природе и ресурсам нашей планеты.

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