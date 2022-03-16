Названа дата рассмотрения иска о признании Meta экстремистской организацией

Генпрокуратура потребовала запретить деятельность Meta в России

В московский суд поступило заявление Генеральной прокуратуры России о признании американской компании Meta, владеющей соцсетями Facebook и Instagram, экстремистской организацией. Об этом в среду, 16 марта, рассказали в пресс-службе суда.

Иск о признании Meta экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории Российской Федерации будет рассмотрен в понедельник, 21 марта, сообщает РИА Новости.

Ранее Meta – материнская компания Facebook и Instagram – подтвердила, что сняла запрет на призывы к насилию. Это касается российских военнослужащих. Сообщения такого содержания не будут блокировать только для пользователей на постсоветском пространстве и в странах Восточной Европы.

Вслед за этим Генпрокуратура направила ходатайство в суд о признании американской компании Meta экстремистской организацией и на этом основании запретить ее деятельность в России. Доступ к социальной сети Instagram в России с 14 марта ограничен.

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