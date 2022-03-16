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"Сверхдержава двойных стандартов": постпред России о ЕС

15:34
  • среда
  • 16 марта 2022

Санкции Запада бьют по самому Западу

Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил в эфире канала "Россия-24", что Евросоюз - это "сверхдержава двойных стандартов".
ЕС предупредили о грядущей глубокой рецессии из-за санкций

"Сейчас мы имеем то, что имеем. Фактически большинство направлений нашего взаимодействия с Евросоюзом заморожено, но, правда, ни одно из них не заморожено навсегда", - уточнил дипломат.

По его словам, из-за санкций Запада против России страдают простые европейцы.

"Начинают появляться проблемы и с продовольствием", - заметил Чижов.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины.

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