"Сверхдержава двойных стандартов": постпред России о ЕС

Санкции Запада бьют по самому Западу

Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил в эфире канала "Россия-24", что Евросоюз - это "сверхдержава двойных стандартов".

"Сейчас мы имеем то, что имеем. Фактически большинство направлений нашего взаимодействия с Евросоюзом заморожено, но, правда, ни одно из них не заморожено навсегда", - уточнил дипломат.

По его словам, из-за санкций Запада против России страдают простые европейцы.

"Начинают появляться проблемы и с продовольствием", - заметил Чижов.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины.

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