Гороскоп на сегодня, 17 марта, для всех знаков зодиака

Водолеев ждет удачный день для заработка, а Рыб – много общения, в том числе с незнакомыми людьми

Гороскоп на сегодня, 17 марта, составлен специально для телеканала "ТВ Центр".

Овны

В последнее время вам приходилось много работать, чтобы удержаться на плаву, и звезды решили это исправить. Внезапная премия или финансовая помощь от родных поднимет настроение.

Тельцы

Уран в вашем знаке сегодня в гармоничном союзе с Меркурием, который отвечает за мышление и общение. Ждите хороших новостей от друзей.

Близнецы

Вы давно ждете позитивных перемен, и они начинают к вам подтягиваться. В скором времени вы решите свои личные проблемы, и уже сегодня придут первые новости на эту тему.

Раки

На сегодня можно назначать встречи, прямые эфиры, выступать на совещаниях и конференциях. Чувствовать себя уверенно вам поможет толика авантюризма.

Львы

Новые сюжеты начинают закручиваться у вас на работе или учебе, а у некоторых – и в личной жизни. Удача будет на стороне тех, кто отнесется к этому спокойно и мудро.

Девы

Этот день может сложиться продуктивно, если вы не дадите воли своим капризам. Перепады настроения иногда свойственны всем, просто не ищите проблем там, где их нет!

Весы

Представители знака, умеющие распознать первые и совершенно неочевидные признаки удачи, сегодня герои дня. Всем остальным нужно подключать одновременно логику, интуицию и внимательность.

Скорпионы

Хотя сегодня еще не пятница, у вас уже нерабочее настроение! Это неудивительно, потому что звезды обещают вам приятные знакомства, шутки, комплименты и флирт.

Стрельцы

Вам пока рано расслабляться: все идет к тому, что у вас скоро будет еще больше работы. Постарайтесь сегодня навести порядок в документах и своем графике.

Козероги

В вашей жизни произошло так много перемен за последние полгода, что вам нужна реабилитация. Позвольте себе по вечерам развлечения, прогулки, игры, любимые фильмы.

Водолеи

Удачный день для заработков, особенно для фрилансеров и удаленщиков. Продавцы недвижимости и товаров для дома тоже окажутся сегодня в правильном месте.

Рыбы

Вас ждет очень много общения, причем вашими собеседниками часто будут выступать незнакомые люди. Будьте готовы также много ездить, звонить, переписываться в чатах.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"