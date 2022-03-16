Собянин: Спецоперация обеспечивает безопасность России и ее будущего

Запад объявил России "экономическую войну"

Вооружённые силы России сорвали планы Украины по массированному наступлению на Донбасс, а затем и на Крым. В среду об этом заявил Владимир Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов.

Президент отметил, что киевские власти, поощряемые Соединёнными Штатами и рядом западных стран, целенаправленно готовилась к силовому сценарию. К кровавой бойне и этническим чисткам в Донбассе. И нападение на ДНР и ЛНР, а затем и на Крым было только вопросом времени.

В совещании принял участие и мэр Москвы. Он доложил президенту, о том, что он и его коллеги из регионов поддерживают позицию главы государства о начале военной спецоперации на Украине. Это решение позволит обеспечить не только безопасность для жителей ДНР и ЛНР, но и нашей страны тоже.

"Мы отчетливо понимаем и сложности, с которыми мы уже сталкиваемся, и с которыми придётся сталкиваться дальше. И со своей стороны хотим заверить вас, Владимир Владимирович, что будем предпринимать все необходимые меры, для того чтобы обеспечить нормальную работу региональной экономики и социальной сферы, под вашим руководством совместно с правительством России, бизнесом, гражданами России обеспечить победу в той экономической войне, которая, как вы справедливо сказали, развязана против нашей страны", - заявил Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"