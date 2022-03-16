Санкции ввели, а последствия не просчитали: Запад учится экономить

Последствия ограничительных мер сильно ударили по экономике ЕС и США

О том, что санкции - оружие обоюдоострое, все отчетливее начинают понимать и на Западе. Рестрикции Вашингтона и Брюсселя против Москвы уже ударили по экономике США и ЕС. Изменения успел прочувствовать не только крупный бизнес, который потерял значительную часть своей прибыли, но и простые люди.

У французов, что называется, накипело. Загорелось, в итоге, у въездов на территории нефтехранилищ. В Лорьяне и Бресте дальнобойщики, фермеры и рыбаки из-за роста цен на топливо вышли на акции протеста. Литр стоит уже более двух евро.

Жена Эммануэля Макрона лично приветствует украинских беженцев, сам он заявляет о готовности принять до 100 тысяч, несмотря на то, во сколько это обойдется экономике Пятой республики. Одно только пособие - 426 евро на человека. Граждане Франции тем временем затягивают пояса. Ведь рост цен на топливо, спровоцированный антироссийскими санкциями и общей геополитической нестабильностью, тянет за собой удорожание всего.

И экономить французам придется не только на топливе и тепле в домах, но и на продуктах питания. Ценники в супермаркетах уже переписали. Плюс на 10-15 процентов. Впереди еще падение урожая из-за дефицита удобрений. Европейские производства химикатов приостанавливаются одно за другим. Российская продукция не может доехать до иностранного потребителя из-за санкций. А экспорт своих зерновых наша страна ограничила. Французская бизнес-пресса уже бьет тревогу.

"Эта проблема касается не только Франции. Многие страны будут вынуждены искать другие источники поставок, чтобы компенсировать падение российского экспорта. Все мировые поставки сократятся. Что касается калия, "огромные трудности ждут Канаду, входящую в число основных производителей удобрений вместе с Россией, и нет уверенности, что она сможет компенсировать нехватку", - пишут СМИ.

И ограниченное количество пачек макарон или бутылок масла в руки, как происходит сейчас в Испании, Италии и Германии, это только начало. Некоторые страны и вовсе могут оказаться на грани тотального голода.

Власти ФРГ, несмотря на и без того шоковые цены на энергоносители, продолжают нагнетать истерию заявлениями о постепенном отказе от российских нефти, газа и угля. И вот первые антирезультаты. Сталелитейные и автозаводы вынуждены уходить в простой. Химическая промышленность Германии так же не тянет высокие цены на газ. А ведь от нее зависят 95% всех промышленных товаров - от машин до чипов. Даже производители бумаги вынуждены идти на сокращения - производство энергозатратное. Снова очереди за туалетной бумагой, как в пандемию - весьма обозримое будущее.

Испытывая трудности на внутреннем рынке, немецкие компании подвергаются давлению и за продолжение работы в России. Об этом заявил комитет экономики ФРГ. В организации также выразили обеспокоенность возможной национализацией в нашей стране имущества зарубежных фирм. Москва пока такую ответную меру не вводила, хотя вполне имеет право на симметричный ответ. Если собственность наших граждан без суда и следствия захватывают по всему миру. В Кремле выразили свою позицию по данному поводу:

"То, что коллективный запад вытворяет в отношении их, никак не назовешь как бандитизмом на государственном уровне: конфискация их имущества, арест самолетов, принадлежащих им. Это отчетливо демонстрирует, наверное, крах святости частной собственности и частного бизнеса и демонстрирует, наверное, опасность ведения бизнеса там".

Санкции ввели, а последствия не просчитали. И это касается не только Европы. Администрация президента Байдена сама же отказалась от импорта российских энергоресурсов, но в том, что заправлять автомобиль стало дорого - до 7 долларов за галлон - виноват Путин. И убедить в этом аудиторию Белый Дом, которому американцы верят все меньше, решил с помощью тик-токеров.

Международное энергетическое агентство прогнозирует возможные перебои с поставками российского "черного золота" на фоне санкций, ведь нашу страну, вдобавок ко всему прочему, пытаются бойкотировать международные порты и логистические компании. Эксперты не исключают глобального шока на нефтяном рынке. При этом морские поставки из нашей страны в Китай могу даже вырасти. И еще очень большой вопрос, в чем будут идти расчеты. По данным СМИ, Саудовская Аравия рассматривает возможность использования юаня вместо доллара при расчетах за часть поставок нефти, которую она экспортирует в Китай.

Лилия Акиньшина, Александра Сергомасова, Александр Званцев, "ТВ Центр".

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