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Германия выступила против отправки миротворцев НАТО на Украину

16:07
  • среда
  • 16 марта 2022

Позицию официально озвучили в кабмине

Берлин категорически против отправки каких-либо миссий НАТО на Украину. Кабинет министров Германии отреагировал на предложение вице-премьера Польши Ярослава Качиньского о вводе на украинскую территорию миротворцев Североатлантического альянса.

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"По этому поводу канцлер много раз, как и французский президент, и американский президент, четко говорил - никакой персонал НАТО, солдат НАТО не будет высылаться за пределы НАТО или на Украину", - заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Представитель правительства подчеркнул, что это должно быть красной линией. В Берлине считают, что сложно будет отличить гуманитарную, спасательную миссию от военной, передает РИА Новости.

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