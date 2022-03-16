Паралимпийская сборная России отправилась в Ханты-Мансийск

Там пройдут зимние Игры "Мы вместе. Спорт"

В среду в московском аэропорту Домодедово проводили нашу паралимпийскую сборную в Ханты-Мансийск. Там атлеты примут участие во всероссийских зимних Играх "Мы вместе. Спорт". В составе нашей команды есть и те, кого в последний момент несправедливо отстранили от соревнований в Пекине. Российские состязания стартуют в пятницу. В списке заявленных дисциплин - лыжные гонки, биатлон, сноуборд, горнолыжный спорт, кёрлинг на колясках и следж-хоккей. В соревнованиях также примут участие спортсмены из Белоруссии, Армении и Таджикистана.

Сани, лыжные бобы, сноуборды, клюшки. Чтобы погрузить весь свой скарб на борт спецрейса Москва – Ханты-Мансийск в аэропорт "Домодедово" спортсмены Паралимпийской сборной пребывают за 4 часа до посадки. На открытые Всероссийские соревнования в столицу Югры наша делегация параатлетов, отстраненная накануне от стартов зимних Игр в Пекине, сегодня вылетает в полном составе.

Конкуренцию нашим спортсменам на открытых Всероссийских играх составят сборные команды Белоруссии, Таджикистана, Армении и Казахстана. Соревноваться будут в шести видах Паралимпийской программы - лыжных гонках, биатлоне, кёрлинге, сноуборде, горных лыжах и следж-хоккее.

В столичном аэропорту "Домодедово" царит атмосфера большого спортивного события. Все прошедшие 10 дней с момента своего возвращения из Пекина никто из ребят не расслаблялся. Все готовились к альтернативным стартам и сейчас, максимально собранные, отправляются за медалями и новыми рекордами.

В ходе внезапно прервавшейся для наших спортсменов пекинской Олимпиады сборной по кёрлингу на колясках, можно сказать, не повезло больше остальных. Весть об отстранении её участников застала в Ледовом дворце всего за несколько минут до их первых соревнований.

"Как раз прямо перед раскаткой, за полчаса, нам объявили, что решение поменялось. Но мы все равно собрались и пошли на разминку. Сегодня радость, по крайней мере, что мы едем на соревнования, все вместе увидимся. Проведем эти соревнования", - отметил Андрей Мещеряков.

А участников лыжных гонок команды по спорту слепых после тяжелого многодневного перелета в столицу зимних Игр развернули буквально по прибытии в Олимпийскую деревню.

Выплеснуть накопленный за годы подготовки к Паралимпиаде спортивный азарт участники сборной России смогут уже со дня на день. Открытие зимних игр паралимпийцев в Ханты-Мансийске намечено на эту пятницу, а завершатся соревнования 20 марта. За победу в них и призовые места наши спортсмены получат такие же выплаты, какие и были им обещаны по итогам игр в Пекине: 4 миллиона рублей за золотую медаль, 2 с половиной - за серебро и 1 миллион 700 тысяч - за бронзу.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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