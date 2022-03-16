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Россию исключили из Совета Европы с формулировкой "за грубые нарушения"

16:02
  • среда
  • 16 марта 2022

Москва сама решила выйти из состава международной организации

Членство России в Совете Европы официально прекращается со среды, 16 марта. Об этом говорится в соответствующем коммюнике Комитета министров международной организации.
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Высший руководящий орган Совета Европы рассмотрел обращение Парламентской ассамблеи, поступившее накануне. ПАСЕ единогласно проголосовала за прекращение членства России, сообщает ТАСС.

При этом в коммюнике Комитета министров говорится, что членство России прекращается на основании статьи 8 Устава Совета Европы. Она гласит, что право на представительство любого члена организации, грубо нарушающего положения статьи 3 о принципе верховенства права, может быть приостановлено, и Комитет министров может предложить ему выйти из состава Совета, а в случае отказа принять решение об исключении из Совета Европы.

Однако глава российской делегации в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой ранее заявил, что Россия выходит из организации по собственной воле, приняв обдуманное и взвешенное решение.

Министерство иностранных дел России еще 10 марта рассказало об отказе участвовать в работе Совета Европы. В ведомстве заявили, что недружественные России государства ЕС и НАТО злоупотребляют своим абсолютным большинством в Комитете министров Совета Европы. Они продолжают линию на разрушение не только этой организации, но и общего гуманитарно-правового пространства в Европе.

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